Çorum'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Ö'nün (56) kullandığı 60 BG 050 plakalı otomobil, Tokat- Kırıkkale kara yolu Alaca ilçesi Çopraşık köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Hüseyin Ö. ve yanındaki Nuriye Ö. (49) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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