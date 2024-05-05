Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı

Çorum\'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı

Çorum'da, Gazi Caddesi'nden Kulaksız Sokak'a dönen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu A. ve oğlu A.A'ya çarptı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve oğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

05.05.2024 20:03  Güncelleme: 20:04
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Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ve 8 yaşındaki oğlu, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 19 HK 502 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nden Kulaksız Sokak'a döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu A. (37) ve oğlu A.A'ya (8) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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