 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇORUM'da otopark işletmecisi tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇORUM'da otopark işletmecisi tabancayla vurularak yaralandı

Çorum'da bir otoparkta çıkan tartışmada otopark işletmecisi tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işletmeci hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alındı, diğeri ise kaçtı.

22.01.2024 - 09:00,
Abone Ol

ÇORUM'da otopark işletmecisi Ömer Ö.(27), tartıştığı E.Ö. (25) ve E.S. (24) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Üçtutlar Mahallesi Osmancık 8.Sokak'ta yer alan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otopark işletmecisi Ömer Ö. ile E.Ö. ve E.S.arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Ö. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ömer Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri silahla yaralama olayının yaşandığı yerde çalışma yaptı ve çok sayıda boş kovan buldu.

Asayiş Şube ekipleri yapılan çalışma sonucu şüphelilerden E.Ö'yü gözaltına aldı. Kaçan E.S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.(DHA)

ÇORUM\'da otopark işletmecisi tabancayla vurularak yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Osmancık, Ömer, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'da otopark işletmecisi tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika


09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı

Son Dakika
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
05:25 Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:40:01. #1.13#
SON DAKİKA: ÇORUM'da otopark işletmecisi tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement