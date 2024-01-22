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Çorum'da otoparkta silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da otoparkta silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çorum'da Üçtutlar Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana gelen silahlı saldırıda Ömer Ö. isimli kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum\'da otoparkta silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı
22.01.2024 - 09:29,
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Çorum'da otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ömer Ö. (27), Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki otoparkta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Ömer Ö, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmancık, Çorum, Ömer, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da otoparkta silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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