Çorum\'da Pazar Kavgasında 1 Ölü, 7 Yaralı

Çorum'da pazar esnafı arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 7 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda pazarcılar arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Kemal Topçu, E.İ, A.İ, R.C.T, A.A, B.B, S.D. ve M.A.İ. silahla yaralandı.

İhbar üzerine pazar alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Topçu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. polislerce gözaltına alındı.

Tarafların dün de Cuma Pazarı'nda yer konusunda tartışıp kavga ettikleri öğrenildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaydan hemen sonra harekete geçen emniyet kuvvetlerince olayın faili 2 kişinin suç aletleriyle yakalandığı aktarılan açıklamada, "Konuya ilişkin idari ve adli tahkikat titizlikle sürdürülmekte olup, yaralıların tedavileri devam etmektedir." ifadesine yer verildi.