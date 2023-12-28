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Çorum'da plakasız otomobille polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da plakasız otomobille polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı

Çorum'da M.K. (22) idaresindeki plakasız otomobil, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süre şehir merkezinde hızla seyreden ve trafiği tehlikeye düşüren otomobil, Çiftlik Caddesi'nde durduruldu. Sürücü, kaçmaya devam ederken Çiftlik Mezarlığı'nda yakalandı. Sürücüye 54 bin 923 lira para cezası uygulanırken, otomobil trafikten menedildi.

Çorum\'da plakasız otomobille polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı
28.12.2023 - 09:01,
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Çorum'da plakasız otomobille polisten kaçan alkollü sürücü ile arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı.

M.K. (22) idaresindeki plakasız otomobil Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Uzun süre şehir merkezinde hızla seyreden ve ikazlara rağmen trafiği tehlikeye düşürerek kaçan otomobil Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'de yol trafiğe kapatılarak durduruldu.

Araçtan inip yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü, Çiftlik Mezarlığı'nda çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Araçtaki U.C.K. (20) ile birlikte gözaltına alınan sürücünün, 110 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye toplam 54 bin 923 lira para cezası uygulanırken, otomobil trafikten menedildi.

Kaynak: AA
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Mimar, Çorum, Güvenlik, Trafik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

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