Çorum\'da plakasız otomobille polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı

Çorum'da plakasız otomobille polisten kaçan alkollü sürücü ile arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı.

M.K. (22) idaresindeki plakasız otomobil Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Uzun süre şehir merkezinde hızla seyreden ve ikazlara rağmen trafiği tehlikeye düşürerek kaçan otomobil Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'de yol trafiğe kapatılarak durduruldu.

Araçtan inip yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü, Çiftlik Mezarlığı'nda çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Araçtaki U.C.K. (20) ile birlikte gözaltına alınan sürücünün, 110 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye toplam 54 bin 923 lira para cezası uygulanırken, otomobil trafikten menedildi.