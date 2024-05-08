Çorum\'da Polis Ekiplerine Arabasını Sürerek Kaçan Sürücü Yakalandı

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Çorum'da trafik ekiplerinin uygulama noktasında aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, S.K. idaresindeki 19 SC 202 plakalı hafif ticari aracı Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 2. Cadde üzerinde durdurmak istedi. Sürücü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve alkollü olduğu öğrenilen S.K, gözaltına alındı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamaktan 46 bin 250 lira ceza uygulanan sürücü ifade işlemleri için karakola götürüldü.