Çorum\'da Sağanak ve Dolu: Ev ve İş Yerleri Su Bastı

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Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

İl merkezi ve ilçelerde sağanakla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.

Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar, Kıcılı, Külah ve Çelebibağı köylerinde ekili araziler dolu tabakası ile kaplandı.

Sağanak nedeniyle su birikintileri ve taşkınların taşıdığı kaya ve toprak nedeniyle Alaca- Sungurlu kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yapılan temizliğin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Osmancık ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle Şenyurt Mahallesi'ndeki sel kanalında taşkın meydana geldi.

Öte yandan ilçede 20 ev ve iş yerini su bastı. Osmancık Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.

Dodurga ilçesinde ise ilçe merkezindeki dere yataklarının debisi yükseldi.

Meteoroloji verilerine göre il genelinde kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.