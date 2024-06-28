Çorum'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Necip U. (73) idaresindeki HO-006-PA Gürcistan plakalı tır, Çorum- Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde sürücünün baygınlık geçirmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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