Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği kabirlere bayram şekeri koydu - Son Dakika
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Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği kabirlere bayram şekeri koydu

Çorum\'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği kabirlere bayram şekeri koydu

Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği şehit kabirlerine bayram şekeri koydu.

09.04.2024 14:05
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Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği şehit kabirlerine bayram şekeri koydu.

Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Çorum Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

Erken saatlerden itibaren Şehitlik'e giden vatandaşlar, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.

Bazı şehit yakınlarının şehit kabirlerinin yanına Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram şekeri bıraktığı görüldü.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Çorum, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği kabirlere bayram şekeri koydu - Son Dakika
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