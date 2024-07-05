Çorum'da Şiddetli Yağış ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
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Çorum'da Şiddetli Yağış ve Dolu Etkili Oldu

Çorum'da ikindi saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ağaç ve saçak altlarına sığındı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın ardından 19 ev ve iş yerini su bastı. Çorum Belediye Başkanı 62 ihbar aldıklarını belirtti. Çorum-Amasya kara yolu Figani ve Köseeyüp köyleri arasında su altında kaldı, ulaşım kapandı.

05.07.2024 20:33
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Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanağın yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu.

Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.

Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yağışın ardından kentteki 19 ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, yağışın ardından su basması, ağaç devrilmesi ve rögar tıkanıklığı konularında 62 ihbar aldıklarını bildirdi.

Yağış öncesi ekiplerin kentin kritik noktalarında nöbet tutmaya başladığını belirten Aşgın, bu sayede özellikle rögar tıkanıklarına kısa sürede müdahale ettiklerini kaydetti.

Çorum- Amasya kara yolu ulaşıma kapandı

Şiddetli yağışla sel suyunun birikmesi nedeniyle Çorum-Amasya kara yolunun Figani ve Köseeyüp köyleri arasındaki bölümü su altında kaldı.

Yolun ulaşıma kapanmasından dolayı her iki yönde de araç kuyrukları oluştu.

Figani ve Köseeyip köylerindeki ekili arazilerin bir kısmı da yağıştan olumsuz etkilendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da Şiddetli Yağış ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
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