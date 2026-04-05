Çorum'da Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çöplü Mahallesi Yazıçarşı kavşağında bir hafif ticari araçtan açılan ateş sonucu İ.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan İ.Ö, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıda kullanılan hafif ticari aracı Ulukavak Mahallesi Sakarya 14. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde İ.Ö'nün hafif ticari aracın sürücü kapısının bulunduğu bölümüne yaklaştığı, bir süre sonra sekerek aracın diğer tarafına ve arka bölümüne ilerlediği görülüyor. İ.Ö'nün araç hareket ettiği sırada arka plakasını sökmesi de görüntüde yer aldı.