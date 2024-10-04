Çorum'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çorum\'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çorum'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

04.10.2024 06:46
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Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sinan K. ve oğlu Berkan K. ile aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan Celal S. ve Efe Y, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 15. Sokak'ta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal S, başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay esnasında tüfekle ateş açılması sonucu park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Celal S, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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