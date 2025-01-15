Samsun- Ankara kara yolunun Çorum kesiminde sis etkili oluyor.
Bölgede akşam başlayan sis, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.
Ekipler, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi D düştü - Son Dakika
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