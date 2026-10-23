Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü halatla kurtarıldı, alkollü çıktı - Son Dakika
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Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü halatla kurtarıldı, alkollü çıktı

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Çorum\'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü halatla kurtarıldı, alkollü çıktı
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Çorum'da park halindeki bir araca çarpan otomobil su kanalına devrildi, sürücü yaralandı. Kanala inen ekiplerce halatla çıkarılan yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, hastanede alkollü olduğu belirlendi.

Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.M. idaresindeki 06 CBJ 71 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Sokak'ta park halindeki bir araca çarptıktan sonra su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, kanala inen ekipler tarafından sedyeye bağlanarak halat yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde, M.M'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
Hitit ÜniversitesiTrafik KazalarıErol OlçokOlaylarGüncelÇorumSon Dakika

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