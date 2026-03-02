Çorum'da Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Çorum'da Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

02.03.2026 21:59
Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Saat 19.30 sıralarında Akşemsettin Caddesi ile Çelik 8'inci Sokak kavşağında meydana geldi. Rıdvan Avcı idaresindeki 06 EN 715 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Avcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER/ ÇORUM,

Kaynak: DHA

