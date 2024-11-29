Çorum'da Taksinin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Çorum'da ticari taksinin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Durmuş T. (67) idaresindeki 19 T 0282 plakalı ticari taksi, Üçtutlar Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde A.E.E'ye (11) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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