Çorum\'da Tarihi Meydan Projesi Tamamlanıyor

Çorum'da şehrin tarihi dokusunun açığa çıkarılması amacıyla yürütülen "Tarihi Çorum Meydanı Projesi"nde sona gelindi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi Ulucami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi ve Velipaşa Hanı'nın çevrelediği proje alanında incelemede bulundu.

Aşgın, gazetecilere, projenin tamamlanmasıyla Çorum'un 5 bin 600 metrekarelik tarihi silüete sahip yeni bir meydanının olacağını söyledi.

Türk-İslam şehirlerinin etrafında cami, çarşı, hamam, mektep gibi donatıların bulunduğunu, Çorum kent merkezinin de geçmişte bu şekilde kurulduğunu belirten Aşgın, sonradan yapılaşmanın değiştiğini anlattı.

Çorum'u şehircilik anlamında asli kimliğine döndürmek için "Tarihi Çorum Meydanı Projesi"ni başlattıklarını dile getiren Aşgın, öncelikle Dikiciler Arastası'nı restore ettiklerini, daha sonra kentin simgesi tarihi Saat Kulesi'ne bakan yapıların dış cephelerini tarihi görünüme kavuşturduklarını anlattı.

Kent meydanı için bankaların bulunduğu binaları kamulaştırarak yıktıklarını aktaran Aşgın, "Proje alanımız 5 bin 600 metrekare. Bu alan içinde tarihi meydanımızı ihya ediyoruz." dedi.

Aşgın, kullanılamaz durumdaki tarihi Güpür Hamamı'nı restore etmek için hazırladıkları projenin de Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından onaylandığını, burada da kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 800 yıllık Ulu Cami'deki restorasyon çalışmasında sona gelindiğine dikkati çeken Aşgın, caminin ramazan ayında ibadete açılacağını söyledi.

Aşgın, "Proje alanının tamamı 14 bin 500 metrekareyi bulacak. O tarihi meydan adım adım hayat buluyor. 2024'e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına inşallah yenilenmiş tarihi meydanımızda girmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.