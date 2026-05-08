Çorum'da Tarihi Şahsiyetler Sempozyumu
Çorum'da Tarihi Şahsiyetler Sempozyumu

08.05.2026 17:25
Hitit Üniversitesi'nde Çorum'un tarihi ve kültürel birikimi tartışıldı.

Hitit Üniversitesi'nde "1. Ulusal Geçmişten Günümüze Çorum'da İz Bırakanlar Tarihi Şahsiyetler" sempozyumu yapıldı.

Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panele farklı üniversitelerden katılan akademisyenler, Çorum'un tarihi ve kültürel birikimine ilişkin bildiriler sundu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, panelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir şehrin tarihi ve kültürel dokusunu akademik olarak ortaya çıkarmanın geniş kapsamlı, sabırlı, azimli ve gayretli çalışmalarla mümkün olduğunu söyledi.

Çorum'un 19. yüzyılın sonlarında 51 mahallesinde yer alan 23 minareli cami, 21 mescit, 10 medrese, 2 kütüphane, tekke ve zaviyeler, 11 han, 1100 dükkan, çarşı ve pazarları ile Türk İslam medeniyetini temsil eden önemli bir merkezi olduğunu belirten Işık, "Bugün bu yapıların büyük bir kısmı maalesef modernitenin çarkları arasında örselenmiş, öğütülmüş ve kaybedilmiş durumdadır. Geriye kalanları hangi ahvalde bulunursa bulunsun kurtarmak, gelecek nesillere aktarmak başta sorumluluk sahibi şahıs ve kurumlar olmak üzere tüm şehir olarak hepimizin başlıca görevidir." dedi.

Tarihi bir mekanın ve eserlerin toplumun ortak hafızası olduğunu dile getiren Işık, "Kale, Ulu Cami, Hıdırlık, Çöplük Çarşısı, Paşa Hamamı, Taş Han, Güpür Hamamı ve daha niceleri bu toplumun ortak kültür mirası yani baba ocağıdır. Kadim Anadolu tabiriyle bu ocakları tüttürmek, mekan ile özdeşleşmiş, onunla kaim olmuş ve asırlar boyu hüküm süre gelmiş olan milli ve manevi değerleri, gelenek ve görenekleri ceddimizden alıp nesle teslim etmek tarihi bir vebal ve sorumluluktur." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Işık ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr. Özer Şenödeyici moderatörlüğündeki ilk oturumda Çorum'un tarihi ve tarihi şahsiyetleri hakkında sunum yaptı.

Sempozyumun açılış törenine, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı da katıldı.

Kaynak: AA

