Çorum'da TIR'a Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

ÇORUM'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Murat E., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Sarımbey mevkisinde meydana geldi. Murat E. yönetimindeki 06 GD 9544 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Recai Y. idaresindeki 26 DJ 810 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre çalışma yaptı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. .

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-DHA