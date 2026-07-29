Çorum'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum\'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Çorum-Ankara kara yolunda tır ve otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı, trafik kontrol altına alındı.

??????? Çorum'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

D.G. yönetimindeki 06 BSH 413 plakalı otomobil ile Z.S'nin kullandığı 42 AJN 054 plakalı tır, Çorum- Ankara kara yolu Bozboğa köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan çelik bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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