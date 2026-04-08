Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

08.04.2026 14:16
Alaca'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Z.H. idaresindeki 06 EAM 376 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Ünalan köyü yakınlarında S.U'nun kullandığı 66 FF 765 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçta bulunan E.U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Ulaşım, Trafik, Alaca, Çorum, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
