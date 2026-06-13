Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
13.06.2026 11:05
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Alaca'da otomobil takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, takla atan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Alaca ilçesine bağlı Koçhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat'tan Alaca yönüne giderken Mustafa O.'nun (43) kontrolünü yitirdiği 66 FD 222 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada, sürücü Mustafa O. ile yanındaki Emine O. (41), Batuhan O. (16) ve Melis Nisa O. (12) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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