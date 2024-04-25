Çorum\'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Dede Tekke köyünde Soner Doğan (33), Köyiçi mevkisindeki tarlasında çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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