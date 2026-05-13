Çorum'da TÜBİTAK Bilim Fuarı

Çorum Valisi Ali Çalgan, Başöğretmen Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 proje, 15 öğretmen ve 40 öğrenci tarafından hazırlanan fuarda stantları gezen Çalgan, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Çalgan, "Bilimin, sanatın ve emeğin buluştuğu bu fuarın TÜBİTAK tarafından desteklenmesini memnuniyet verici buluyorum." ifadesini kullandı.

Öğretmen ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden Çalgan, fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 100 eserden oluşan sergiyi de gezdi.