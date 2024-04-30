Çorum'da tüfekle öldürülen kişinin traktör kazası süsü verilerek örtbas edilmeye çalışılması davasında sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Çorum'da tüfekle öldürülen kişinin traktör kazası süsü verilerek örtbas edilmeye çalışılması davasında sanığa müebbet hapis cezası

Çorum\'da tüfekle öldürülen kişinin traktör kazası süsü verilerek örtbas edilmeye çalışılması davasında sanığa müebbet hapis cezası

Çorum'un İskilip ilçesinde, tüfekle ateş ederek öldürdüğü husumetlisini traktör kazası süsü vererek örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis verildi.

30.04.2024 13:18
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Çorum'un İskilip ilçesinde, tüfekle ateş ederek öldürdüğü husumetlisini traktör kazası süsü vererek örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis verildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sefer Öztürk'ü (41) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mustafa Karaçam (45) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanığın "kasten ya da tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmasını ve cezasında indirim uygulanmamasını istedi.

Sanık Karaçam'ın avukatları ise sanığın tüfeği öldürme kastı olmadan ateşlediğini, maktulün olay sırasında traktörü üzerine sürmesinden dolayı meşru müdafaa için ateş ettiğini, bu nedenle ilgili maddelerden ceza verilmesini talep etti.

Karaçam da olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karaçam'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdı.

Olayın geçmişi

İskilip'in Seki köyünde yaşayan Sefer Öztürk'ün cansız bedeni, 22 Ekim'de odun kesmek için gittiği ormanlık alanda devrilmiş traktör römorkunun altında bulunmuştu.

Trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan Öztürk'ün ölümüne ilişkin araştırma yapan jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bu kişinin karın bölgesinde ateşli silah yarası tespit etmişti.

Öztürk'e yapılan otopside ateşli silah yarasının kesinleşmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, maktulü arazi anlaşmazlığı nedeniyle tüfekle vurup olayı kaza süsü vererek örtbas etmeye çalıştığı anlaşılan Mustafa Karaçam tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da tüfekle öldürülen kişinin traktör kazası süsü verilerek örtbas edilmeye çalışılması davasında sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

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