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Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, emniyet ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 237 gram esrar, ruhsatsız silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Çorum\'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
22.01.2024 - 17:09,  Güncelleme: 17:11
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Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, emniyet ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik birimlerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 237 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız silah ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 250 lira, 100 dolar, 10 gram ve 2 çeyrek altın bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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