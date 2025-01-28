Çorum'da Yaban Hayatı Fotokapanda

Çorum'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı
ÇORUM - Çorum'da yaban hayvanlarının ormandaki yaşamı fotokapan kameralarına yansıdı.
Çorum'da ormanda yiyecek arayan yaban hayvanları Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde, vaşak, kurt, geyik, karaca ve ayının ormanda yiyecek aradığı görüntülendi.
Fotokapan kameralarına yansıyan Çorum'un yaban yaşamı Çorum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntüler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
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