Çorum\'daki Bilim Kafe etkinliğinde Filistin\'de üniversite hayatının zorlukları anlatıldı

Çorum'da düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, İsrail işgali altındaki Filistin'de üniversite eğitimi gören öğrencilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekildi.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Uçar'ın moderatörlüğünde Bedesten'de düzenlenen etkinlikte, Gazze Al Azhar Üniversitesinde hukuk eğitimi gören Filistinli Sawsan Alsultani ve Hitit Üniversitesinde doktora eğitimi alan Filistinli Amin AlAgha, İsrail saldırılarının Gazze'deki yükseköğretime olumsuz etkilerini anlattı.

Etkinliğe Gazze'den telekonferans yöntemiyle katılan Alsultani, Gazze'deki üniversitelerin İsrail saldırıları nedeniyle tamamen yıkıldığını söyledi.

Eğitimi bırakmamaya çalıştıklarını belirten Alsultani, "Ancak internet kesintileri, elektrik sorunları ve yaşadığımız psikolojik baskı, eğitimi devam etmeyi gerçekten çok zorlaştırıyor. Yine de tüm şartlara rağmen kısıtlı imkanlarla devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Savaş nedeniyle üniversiteden mezun olamadığını dile getiren Alsultani, "Savaş olmasaydı şu an mezun olmam gerekiyordu ama maalesef savaş olduğu için eğitimime devam etmedim bir süre. Yeniden başlamaya çalışıyorum ve şu an 3. sınıftayım." diye konuştu.

Çocukluğundan beri Türkiye'de eğitim görmeyi hayal ettiğini, bu nedenle Türkçe öğrendiğini aktaran Alsultani, "Türkiye'den burs aldım Allah'a şükür ama maalesef Gazze'de yaşadığım için çıkamadım, Türkiye'ye gidemedim. İnternet üzerinden çevrim içi eğitim var Gazze'de. Her hafta yüz yüze sadece bir ders alabiliyoruz. Çünkü üniversitede ders çalışmak için uygun bir ortam olduğunu söyleyemeyiz maalesef." diye konuştu.

Yıkılan üniversitelerden geriye birkaç eski masa ve sandalyenin kaldığına dikkati çeken Alsultani, üniversitelerde en temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını vurguladı.

Amin AlAgha ise Hitit Üniversitesinden geçen yıl mezun olan Filistinli Ahmed'in birkaç gün önce Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını ve esir tutulduğunu anlattı.

Eğitim için Türkiye'ye gelirken dil, kültür, doktora eğitimi konularında zorluk yaşayacağını düşündüğünü ancak Türkiye'ye geldikten 1 gün sonra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığını aktaran AlAgha, savaşın ortasında kalan ailesi ve sevdiklerinden uzakta eğitim hayatını sürdürmeye çalıştığını kaydetti.

Üniversitedeki hocalarından destek gördüğünü belirten AlAgha, şunları kaydetti:

"Kendimi bir hikayesi olan, zor şartları olan ve hayallerine ulaşmak için bir fırsatı hak eden bir insan olarak hissettim. Türkiye'de insanlar arasında açık kalpler gördüm. Bu sıcaklık, gurbeti benim için daha az zor hale getirdi. Burada unutmayacağım bir şey öğrendim. Bazen insan ülkesinde olanları değiştiremez. Bir savaşı durduramaz, ailesinin yanında olamaz ama ona, 'Biz seni görüyoruz, seni anlıyoruz. Yalnız değilsin' diyen insanlar bulabilir. Bu benim için çok büyük bir şeydi."

Uçar ise İsrail Gazze'ye saldırdığında öncelikli olarak üniversiteleri, okulları, camileri ve kiliseleri bombaladığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de soykırım ile "eğitimkırım" da yaptığını belirten Uçar, "Filistin açısından eğitim çok önemli olduğu için, 'Eğitimi yok edersek Filistin'i de yok ederiz' düşüncesi var ancak biz Filistinlilerin de buna nasıl cevap verdiğini gördük. Yıkıntılar arasında Filistinliler mezuniyet törenleri yaptı. Bunlar hayata tutunmanın çok önemli bir yoluydu. Direnmenin bir yoluydu. Filistinliler, zorluklarla birlikte eğitimin nasıl devam ettirileceği konusunda bize örnek teşkil ettiler." ifadelerini kullandı.