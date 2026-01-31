CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Çorum'da.

Haber: Feyaz ÇANAK- Kamera: Yasin KABADAYI

(ÇORUM) - Çorumlu emekli vatandaş, "Milletvekilinin biri de 500 binle geçinemiyorum diyor, biz nasıl geçineceğiz? Yazın amelelik yapıyoruz, kışın da böyle kıyıda köşede çay içiyoruz. 65 yaşındayım hala çalışıyorum, emekli maaşı yetmiyor" dedi. Bir başka emekli ise, "Emekli muhtaç durumda, dilenecek duruma geldik. 16 bin 880 lira maaş alıyorum, 20 bin lira alacakmışız. 20 bin liranın yetmesi mümkün mü, 30 bin bile yetmez. 2010'da emekli oldum şimdi maaşımın 35-40 bin lira olması lazım. Emekliler resmen çile içinde" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı yarın Çorum'da Abide Kavşağı'nda yapılacak. Çorumlu vatandaşlar, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Emekli vatandaş, "Emekli muhtaç durumda, dilenecek duruma geldik. 16 bin 880 lira maaş alıyorum, 20 bin lira alacakmışız. 20 bin liranın yetmesi mümkün mü, 30 bin bile yetmez. 2010'da emekli oldum şimdi maaşımın 35-40 bin lira olması lazım. Emekliler resmen çile içinde. Sabah kesinlikle mitingdeyim ama engelliyim sesimizi duyuramayız. Yaklaşmak mümkün değil" dedi.

Bir başka emekli, "Ekonomik olarak zorlanmayan var mı, herkes zorlanıyor. Milletvekilinin biri de 500 binle geçinemiyorum diyor, biz nasıl geçineceğiz? Yazın amelelik yapıyoruz, kışın da böyle kıyıda köşede çay içiyoruz. 65 yaşındayım hala çalışıyorum, emekli maaşı yetmiyor. Lokantaların yüzünü görmüyoruz. Eskiden çalışıyorduk ama gidip yemek de yiyebilliyorduk" diye konuştu.

Çalışmak zorunda kaldığını belirten bir emekli ise, "68 yaşındayım, yazın ameleliğe gidersek tokuz yoksa mağdur durumdayım. Yazları iş bulursak inşaatta çalışıyorum. Çorum'da geçim zor, bir bardak çay 15 lira, bir ekmek 15 lira. 20 bin lira ile geçinebilirsen geçin. Tekirdağ milletvekili 500 bin lirayla geçiniyor. Biz 20 bin lirayı ona verelim o geçinsin" dedi.

"Adam açıkça 'emekli ölsün' diyor"

Bir başka emekli ise, "Aldığımız maaş kiraya ve iki çocuk okutuyorum ona yetmiyor. Verdiği 16- 20 bin lira para. Kendileri 400- 500 bine para demiyorlar, emekliye gelince zam yok. Onları ayakta tutan emekliler. Emekliler olmasa oyu rededen alacaklar? Emeklinin hali çok perişan. Doğuştan AK Partiliyim, karşısında çalışacak muhalefet yok. Emekli çok perişan duruma düştü. Bana 2 bin lira zam vermiş, pazara gittim torbayı dolduramadım. 200 lira bozduruyorum akşama kadar yetmiyor. Aldığım 20 bin lira para, nedir? Adam açıkça 'emekli ölsün' diyor. Bahçeli karşı geldi bunun bilincindeyim -emekliye bir şey verelim- diye ama karşısındaki adam tamam diyemiyor. Niye vermiyorsun? Memura veriyorsun da emekliye niye vermiyorsun. Sola da vermem oyumu. Allah yardımcımız olsun. Emekliyi düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Kiralar yüksek, esnaf dükkan kapatıyor"

Esnaf bir vatandaş ise, "Küçük esnafın devlete verdiği vergi oranı büyük esnafı geçer. Esnaf şu anda çok sıkıntılı durumda. Maalesef altın, dolar, euro artışı nedeniyle piyasa dönmüyor. Bu dönem çiftçilerin alışveriş yaptığı dönem ama çiftçi de ürünü satamadı. Küçük esnaftan emekli, asgari ücretli, çiftçi alışveriş yapar. Emeklinin, asgari ücretlinin aldığı para zaten kirasına yetmiyor, esnaf ne yapacak. Bunun üzerinde bir de baskı var, esnaf bitmiş durumda. Biz denetlemeye karşı değiliz ama ölçülü yapılması lazım. Sen siftah yapamamışsın fiş isteniyor. Kiralar yüksek, enaf dükkan kapatıyor" dedi.