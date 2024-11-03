Çorum'daki Patlamada Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'daki Patlamada Yeni Gelişmeler

Çorum'daki apartman patlamasında 1 ölü, 23 yaralı. Başsavcılık soruşturma başlattı.

03.11.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAŞSAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No: 114 sayılı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 23 vatandaşımızın yaralandığı Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeni ve ihmali bulunan kişi ya da kişilerin tespiti için 3 Cumhuriyet Savcısı ile konusunda uzman 3 bilirkişi görevlendirilmiştir."

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'daki Patlamada Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:14 İspanya’da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı
11:30 Sel felaketinde ölü sayısını 200’ü aştığı İspanya’da 2000 kişiden haber alınamıyor Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
11:23 Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’daki geleceği netleşti Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 17:58:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'daki Patlamada Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.