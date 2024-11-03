Çorum'daki Patlamada Yeni Gelişmeler

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BAŞSAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No: 114 sayılı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 23 vatandaşımızın yaralandığı Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeni ve ihmali bulunan kişi ya da kişilerin tespiti için 3 Cumhuriyet Savcısı ile konusunda uzman 3 bilirkişi görevlendirilmiştir."