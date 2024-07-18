Çorum İskilip'te Aile Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum İskilip'te Aile Destek Merkezi Açıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi açıldı. Vali Zülkif Dağlı, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, burada kadınların ve çocukların verimli zaman geçirebileceğini belirtti. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ise ilçede kadınlar için sosyal imkanların kısıtlı olması nedeniyle aile destek merkezi kurmaya karar verdiklerini ifade etti. Merkezde şu anda 106 kadın kurslarda eğitim görüyor ve talebe göre yeni kurslar açılmayı planlıyorlar.

18.07.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi açıldı.

Vali Zülkif Dağlı, 106 kursiyerin eğitim gördüğü merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, burada kadınların ve çocukların verimli zaman geçirebileceğini söyledi.

Çorum merkezde 2, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde birer tane aile destek merkezi bulunduğunu belirten Dağlı, kentteki 5. merkezin de İskilip ilçesine açıldığını bildirdi.

Dağlı, talep olması durumunda farklı bölge ve mahallelerde de yeni merkezlerin açılabileceğini kaydetti.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat da ilçede kadınlar için sosyal imkanların kısıtlı olması nedeniyle aile destek merkezi kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Kurstan çok güzel geri dönüşler aldıklarına dikkati çeken Polat, "Şu anda 106 kadın kurslarda eğitim görüyor. İnşallah talebe göre kurslar açıp ilçemizi sosyal ve kültürel anlamda daha iyi noktaya taşımak istiyoruz." dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Dağlı, açılış kurdelesini kestikten sonra aile destek merkezini gezdi.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, İskilip, Çorum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te Aile Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum İskilip'te Aile Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement