Çorum İskilip'te Şehir Parkı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Şehir Parkı Sergisi Açıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan 89 yıllık Şehir Parkı'na ait fotoğrafların yer aldığı 'Dünden Bu Güne Şehir Parkı Sergisi' açıldı. Sergi, fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan tarafından derlenen 1935 yılından günümüze kadar çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Açılış törenine İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci de katıldı. Sergi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

20.07.2024 10:27
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Çorum'un İskilip ilçesindeki 89 yıllık Şehir Parkı'na ait farklı dönemlerde çekilen fotoğrafların yer aldığı "Dünden Bu Güne Şehir Parkı Sergisi" açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan'ın derlediği 1935 yılından bu güne çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi için açılış töreni düzenlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, serginin İskilip'in kadim bir şehir olduğunu gösterdiğini söyledi.

Her ilçede bu değerlerin bulunamayacağını, İskilip'te zengin bir kültür birikiminin olduğunu ifade eden Polat, Şehir Parkı'nın da ilçenin önemli değerlerinden olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Polat, Belediye Başkanı Çizikci, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü ve vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi.

Sergi 2 gün boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te Şehir Parkı Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te Şehir Parkı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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