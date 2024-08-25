Çorum İskilip\'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 12 yaralı

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ÇORUM'un İskilip ilçesinde tarım işçilerinin taşındığı kamyonetin şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çorum İskilip karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, F.A.'nın kullandığı 23 ACN 55 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Aracın kasasındaki tarım işçileri, devrilen kamyonetten düştü. Kazada, 12 işçi, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.