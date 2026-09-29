Pancar hasadı faciaya dönüştü! Makinenin altında kaldı

Pancar tarlasında yaşanan iş kazası Çorum’da bir can kaybıyla sonuçlandı. 44 yaşındaki Lokman Tülek, pancar toplama makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

TARLADA ÇALIŞIRKEN MAKİNENİN ALTINDA KALDI

Olay, saat 19.00 sıralarında İskilip ilçesine bağlı Yerliköyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Lokman Tülek, tarlada çalıştığı sırada M.G.’nin kullandığı pancar toplama makinesinin altında kaldı. Kazanın ardından çevrede bulunanlar durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Tülek’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Doktorlar, hastaneye ağır yaralı olarak getirilen Lokman Tülek’i hayatta tutabilmek için müdahalede bulundu. Ancak 44 yaşındaki Tülek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarlada inceleme yaptı. Pancar toplama makinesini kullandığı belirtilen M.G. ile olay sırasında yanında bulunan Y.G. gözaltına alındı. İki kişinin ifadelerinin alınacağı, kazanın nasıl meydana geldiğinin ise yapılacak teknik inceleme ve soruşturmayla netleşeceği belirtildi.