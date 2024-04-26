Çorum İskilip'teki 150 yıllık redif kışlasının restorasyonu tamamlandı - Son Dakika
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Çorum İskilip'teki 150 yıllık redif kışlasının restorasyonu tamamlandı

Çorum İskilip\'teki 150 yıllık redif kışlasının restorasyonu tamamlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde, Osmanlı döneminde askerlerin toplanma, eğitim ve sevk merkezi olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık redif kışlasının restorasyonu tamamlandı. Restorasyon sonrasında tarihi bina, konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarıyla Misak-ı Milli İlkokulu ek binası olarak hizmet vermeye başladı. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, binanın kültür merkezi olarak kullanılacağını ve İskilip'in kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacağını belirtti.

26.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:27
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Çorum'un İskilip ilçesinde, Osmanlı döneminde askerlerin toplanma, eğitim ve sevk merkezi olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık redif kışlasının restorasyonu tamamlandı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra dönemin "Meclis-i Şura"sı tarafından ülke genelinde redif askeri kışlaları kurulması kararının ardından 20. yüzyılın başlarında Çorum'un İskilip ilçesinde inşa edilen redif kışlası, Çorum İl Özel İdaresince restore edildi.

Yaklaşık 7 yıl süren restorasyon sürecinin ardından tarihi bina, 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarıyla Misak-ı Milli İlkokulu ek binası olarak hizmet vermeye başladı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, tarihi binanın uzun yıllar askerlik şubesi olarak kullanıldığını, daha sonra kaderine terk edildiğini söyledi.

Özel bir mimariye sahip binayı restore ederek kullanıma açtıklarını belirten Polat, binada İskilip'in kültürünü en iyi şekilde yansıtacak etkinlikler yapmak istediklerini anlattı.

Kültür merkezine dönüşen binanın ilk gününde öğrencilere sinema izlettiklerini dile getiren Polat, "Bundan sonraki süreçte sosyal ve kültürel olarak İskilip'in kalkınması amacıyla yazarlarımızı, şairlerimizi, oyunlarımızı burada sergileyebilecek faaliyetler yapmak istiyoruz. Mayısta redif kışlasını bol bol kullanacağız." dedi.

İskilip tarihinde yer edinmiş kişileri redif kışlasında İskilip halkıyla tekrar bir araya getirmeyi planladıklarını aktaran Polat, binanın restore edilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

İskilip tarihinin önemli bir parçasının gün yüzüne çıktığına işaret eden Polat, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte hedefimizde Taş Mektep ve Sakarya İlkokulu binalarının restorasyonu var. İskilip tarihinde önemli yere sahip bu alanların gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. İskilip kadim bir şehir ve bu kadim şehrin insanlara gösterilmesi gerekiyor. İskilip Kalesi'nin, Sakarya İlkokulu'nun, redif kışlasının, arastaların insanlara tanıtılması gerekiyor. Bu amaçla bir girişim var. Umuyorum ki bu girişimleri artırarak gelecek yıllara daha iyi bir İskilip bırakmak istiyoruz."

Redif Kışlası

Osmanlı döneminde ordunun modernize edilmesi çalışmaları kapsamında ülke geneline inşa edilen redif kışlalarından biri de Çorum'un İskilip ilçesine bulunuyor.

Meydan Mahallesi'nde yer alan, 720 metrekarelik alan üzerine taştan 3 kat inşa edilen redif kışlası, Balkan, Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında faal olarak kullanıldı.

Kışlanın 1945 yılına kadar kullanılmaya devam ettiği biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum İskilip'teki 150 yıllık redif kışlasının restorasyonu tamamlandı - Son Dakika

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