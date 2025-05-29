Çorum Katliamı'nın 45. Yılı Anması

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çorum Katliamı'nın 45. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Alevilere yönelik gerçekleşen, failleri belli olan bu katliamı, katliamları unutmadık, unutmayacağız. Hakikatle yüzleşerek karanlıkları aydınlığa çıkarma mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından Çorum Katliamı'nın 45. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bugün ağıtlarımızı dinmeyen acılarımızdan Çorum Katliamı için yakıyoruz… Katledilen canlarımız, viran edilen hayatlar, yaşatılan tüm acılar aklımızda, yüreğimizde. Bugün Alevi katliamları devam ediyor. Suriye'de tarihin en büyük Alevi katliamlarından biri yaşandı ve katliam hala sürüyor.

Alevilere yönelik gerçekleşen, failleri belli olan bu katliamı/katliamları unutmadık/unutmayacağız. Hakikatle yüzleşerek karanlıkları aydınlığa çıkarma mücadelemiz sürecek. Eşit yurttaşlık temelinde farklılıklarımızla bir arada yaşayabildiğimiz eşit ve ortak bir yaşamı birlikte kuracağız."