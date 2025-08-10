Çorum Milletvekili Ahlatcı, Çerkeş ilçesini ziyaret etti

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Yüz Yılı buluşmaları kapsamında Çerkeş'te ziyaretlerde bulunan milletvekili Ahlatcı'nın ilk durağı AK Parti Çerkeş İlçe Başkanlığı oldu. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Ahlatcı, parti üyeleri ile sohbet etti.

Milletvekili Ahlatcı ve parti yönetimi çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennilerinde bulundu.

Ziyaret ettiği Çerkeş Belediye Başkan Vekili Dilek Bal ile bir süre sohbet eden Ahlatcı, projeler hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Milletvekili Ahlatcı, çay bahçesinde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlarla sohbet eden Ahlatcı, muhtarların taleplerini dinledi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu makamında ziyaret eden milletvekili Ahlatcı, daha sonra 1984 yılında Tunceli'de şehit olan Mesut Yaman'ın Bedil köyünde ikamet eden ailesine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerini tamamlayan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ilçeden ayrıldı.