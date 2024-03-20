Çorum\'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen resim yarışmasında öğrenciler derece elde etti

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen "Çanakkale Ruhu" konulu resim yarışmasında Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri derece elde etti.
Çorum İl Müftülüğünce, lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Beyzanur Kiraz ilçe birincisi, Zeynep Asya Şahin ilçe ikincisi ve Kader Karabıyık ilçe üçüncüsü oldu.
Dereceye giren yarışmacılara hediyeleri Oğuzlar İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy tarafından verildi.
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Konya'da bulunan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, down sendromlu bireyler ve ailelerine hizmet sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Merkezde down sendromlu bireylere özel eğitimler, fizyoterapi, spor, dil ve konuşma terapisi gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca, down sendromlu bireylerin topluma uyum sağlamaları için hayat boyu öğrenme programı uygulanıyor. Merkezde ailelere de psikolojik destek sağlanıyor ve çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Ailelerin ve yardımseverlerin desteğiyle merkezdeki eğitim masraflarının büyük bir kısmı karşılanıyor.
Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu, Bakırlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gündoğdu, halk buluşmasında Ferizli için çalışacaklarını ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, mahalledeki çalışmalar hakkında bilgi verdi ve doğal gaz müjdesi verdi. Programa katılan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün ve yarın kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar zamanla karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülecek. Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Düzce Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi evde sağlık hizmetleri birimi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevlerinde kalan yaşlılara ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Ayrıca, büyüklerin ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı ve ziyaret edilen yaşlılara çiçek takdim edildi.
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, elektrikli otomobillerde çıkan batarya kaynaklı yangına su ile müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi. Varol, elektrikli araçların avantajlarından bahsederek, batarya konusunda yapılan bilimsel çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti. Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryaların uzun menzilli ve kullanışlı olmasına rağmen, darbe aldıklarında içlerindeki sıvı gazın açığa çıkarak yangına sebep olduğunu ifade etti. Varol, batarya yangınlarının söndürülmesi için kuru kimyevi köpükler ve kuru tozların kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bataryaların aşırı sıcaklıkta sorun çıkarabileceğini ve bu durumları önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Beytüşşebap Belediyesi ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparak, vatandaşlar da kar temizleme işlemlerini gerçekleştirdi.
Malatya'da depremzedelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, mağdurenin sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.
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