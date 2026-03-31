Çorum OSB Toplantısı Gerçekleşti

Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mart ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda 2025 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait faaliyet raporu, denetim raporu, gelir tablosu, kesin hesap ve yeminli mali müşavir raporları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, polis okulu olarak planlanan 250 dönüm alana sahip parselin yer seçimi değerlendirildi. Sanayicilerin talepleri, süre uzatımı istekleri ve tapu almaya hak kazanan firmaların durumları karara bağlandı.