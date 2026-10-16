Çorum Osmancık\'ta meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu düzenlendi

Çorum Osmancık'ta meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Osmancık ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğünce organize edilen turda Koyunbaba Köprüsü'nden geçilerek kent meydanında kurulan stantta erken teşhis bilgisi verildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğünce organize edilen bisiklet turu, Ziraat Bankası önünden başladı.
Katılımcılar, tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden geçerek Dr. Devlet Bahçeli Kent Meydanı'na ulaştı.
Katılımcılar, farkındalık mesajları taşıyan dövizlerin yanı sıra "Kanser sorununuz olmasın, kontrol amacınız olsun" yazılı pankart taşıdı.
Kent meydanında kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara meme kanseri, erken teşhisin önemi ve kanser taramaları hakkında bilgi verildi.
Etkinliğe Osmancık İlçe Sağlık Müdürü Onur Yalçın, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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