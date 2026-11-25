Çorum Osmancık'ta zabıta, kaldırım işgallerini süre dolunca kaldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Osmancık ilçesinde zabıta ekipleri, yaya geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. Esnafa malzemeleri kaldırması için süre tanınmasının ardından kaldırımlardaki masa, sandalye, ürün ve reklam panoları kaldırılarak vatandaşların güvenli geçişi amaçlandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, yaya geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Osmancık Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince yürütülen ilk çalışmada esnaf, kaldırım işgali yapmaması konusunda uyarılarak, kaldırımda bulunan masa, sandalye, ürün, reklam panosu ve benzeri malzemelerin kaldırılması için süre tanındı.
Verilen sürenin dolmasıyla sahaya çıkan zabıta ekipleri, kaldırımlarda bulunan söz konusu malzemeleri kaldırarak yaya geçişini engelleyen işgallere müdahale etti.
Çalışmayla vatandaşların kaldırımları rahat ve güvenli şekilde kullanabilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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