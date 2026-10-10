Çorum Sungurlu\'da Kemallı kavşağında traktörle otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Çorum Sungurlu'da Kemallı kavşağında traktörle otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çorum-Ankara kara yolundaki Kemallı kavşağında traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunanlar dahil 7 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Ali S. idaresindeki 06 AG 8909 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Kemallı kavşağında Dursun U'nun kullandığı 19 SE 931 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Ülkü U, Göknül S, İbrahim S, Mahmut S. ve Hüseyin S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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