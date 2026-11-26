Çorum Ulukavak'ta 2 iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde gece 2 iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. İş yerlerinde hasar oluşurken cadde ve kaldırımda çok sayıda boş kovan tespit edildi; polis kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çorum'da gece saatlerinde 2 iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde Y.D'ye ait oto lastik dükkanı ile yanında bulunan M.T'nin işlettiği giyim mağazasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada kaldırım ve cadde üzerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi.
Saldırı nedeniyle 2 iş yerinde de hasar meydana geldi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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