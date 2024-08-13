Çorum'un Bayat ilçesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

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Çorum'un Bayat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kunduzlu köyünde Cemal K. (69), eşiyle traktörle araziden döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Cemal K, sağlık ekiplerince Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı burada yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.