Çorum\'un Dodurga Belediye Başkanı İşçileri Ziyaret Etti

Çorum'un Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, işletme yönetiminin madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne ayırması nedeniyle eylem başlatan işçileri ziyaret etti.
Çetinkaya, ziyarette işçilerle görüşerek, sorun ve taleplerini dinledi.
Daha sonra işletme yöneticileriyle görüşen Çetinkaya, işçilerle işveren arasındaki sorunun çözülmesi amacıyla Ankara'da da görüşmeler yapacağını kaydetti.
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