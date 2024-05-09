Çorum'un Laçin ilçesinde öğrenciler, kütüphanede annelerine mektup yazarak kitap okumalarını istedi - Son Dakika
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Çorum'un Laçin ilçesinde öğrenciler, kütüphanede annelerine mektup yazarak kitap okumalarını istedi

Çorum\'un Laçin ilçesinde öğrenciler, kütüphanede annelerine mektup yazarak kitap okumalarını istedi

Laçin İlçe Halk Kütüphanesi'nin 'Bir Dersim de Kütüphanede Projesi' kapsamında Türkçe dersini işleyen 4. sınıf öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla annelerine mektup yazarak, kütüphaneden ödünç kitap alıp birlikte okumalarını istediklerini aktardı. Kütüphane sorumlusu Türkan Yılmaz da öğrencilere anne-çocuk temalı kitaplar verdi ve okumanın yaşam boyu devam etmesi gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 15:53
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Çorum'un Laçin ilçesinde öğrenciler, kütüphanede işledikleri Türkçe dersinde annelerine mektup yazarak, kütüphaneden ödünç kitap alıp okumalarını istedi.

İlçedeki 4. sınıf öğrencileri, Laçin İlçe Halk Kütüphanesi'nin "Bir Dersim de Kütüphanede Projesi" kapsamında Türkçe dersini kütüphanede işledi.

Derste öğrenciler, Anneler Günü dolayısıyla annelerine mektup yazarak, onlarla birlikte kitap okumak istediklerini, ilk fırsatta kütüphaneden ödünç kitap alarak, kendileriyle birlikte okumalarını istediklerini aktardı.

Kütüphane sorumlusu Türkan Yılmaz da öğrencilere, Anneler Günü'nde anneleriyle birlikte okumaları için anne-çocuk temalı kitaplar verdi.

Yılmaz, AA muhabirine, okumanın ve öğrenmenin yaşam boyu devam etmesi gerektiğini söyledi.

İlçede öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önceki dönem başlattığımız 'Bilgi Okuryazarlığı Projesi' kapsamında öğrenciler, 1 yıl boyunca kütüphane ziyaretleri gerçekleştirildi ve öğrencilerimizin eğitim süreçleri desteklendi. Bu yıl ise toplu okuma etkinlikleri düzenlendi. Şu anda 'Bir Dersim de Kütüphanede Projesi'ni yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz her hafta 1 dersini kütüphaneye gelerek işlemekteler. Diğer bir projemiz olan 'Kamu Kurumlarını ve Meslekleri Tanıyorum Projesi' ile 8. sınıf öğrencimiz kütüphanede her hafta başka bir kamu kurumunu, o kurumun personeli tarafından yapılan söyleşi ile yakından tanıma imkanı buluyor. 'Kütüphanem Köyüme Geliyor Projesi' ise ilçe merkezine uzak köylerimize kütüphane materyallerinin kamu kurumlarına ait araç ile taşınarak gezici kütüphane benzeri bir hizmeti kapsamakta. Laçin İlçe Halk Kütüphanesi olarak eğitimin ve yaşam boyu öğrenmenin her zaman destekçisi ve gönüllü neferleri olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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