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Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, deprem Mecitözü merkezli olarak kaydedildi ve 16,81 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ardından 3,0 ve 2,2 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Depremlerin ardından vatandaşlar güvenli alanlara çıktı. Çorum Valisi Zülkif Dağlı, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti.

Çorum\'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10.01.2024 - 01:29,
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Ardından saat 00.37'de 3,0, saat 00.41'de de 2,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Depremlerin ardından vatandaşlar evlerinden çıkarak park ve sokaklarda beklemeye başladı. Kimi vatandaşlar ise araçlarında bekliyor.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Depremin merkez üssünün Mecitözü'ne bağlı Ağaçkoyun köyü olduğunu anımsatan Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibarıyla bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.

Kaynak: AA
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