Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Artvin'e atandı - Son Dakika
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Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Artvin'e atandı

Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Artvin'in Şavşat Kaymakamlığına atandı. Köse, ilçedeki son gününde kendisini uğurlamaya gelen kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı. Köse, Mecitözü'nde çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, devletin sağladığı imkanlar ölçüsünde vatandaşlara en güzel hizmetleri sunmaya çalıştıklarını söyledi.

16.07.2024 16:15
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Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Artvin'in Şavşat Kaymakamlığına atandı.

Köse, ilçedeki son gününde kendisini uğurlamaya gelen kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Mecitözü'nde çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Köse, "Devletimizin sağladığı imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmaya çalıştık. Hizmetlerimizi hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, tarafsız şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduk. Görev yaptığım süre içerisinde sorunları yerinde tespit edip, hızlı bir şekilde gidermeye çalıştık." dedi.

Köse, vedalaşmanın ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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