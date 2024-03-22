Çorum\'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu

Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze ateşkes kararını veto etti

Rusya ve Çin, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasına bağlayan karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto etti. ABD tarafından sunulan tasarıya 11 üye destek verirken, Rusya, Çin ve Cezayir karşı oy kullandı. ABD ve diğer ülkeler, Rusya ve Çin'in bu tutumunu eleştirirken, BM Güvenlik Konseyi'nde karar alınabilmesi için 10 üyenin desteği ve hiçbir daimi üyenin karşı çıkmaması gerektiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmek üzere Tel Aviv'e gitti.